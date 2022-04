TotalEnergies : acquisition dans les énergies renouvelables aux États-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies élargit sa présence dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis grâce à l'acquisition de la société Core Solar, LLC, basée à Austin (Texas). Son portefeuille comprend plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains. Le PDG de Core Solar, Greg Nelson, et ses employés intègreront les équipes de TotalEnergies. Avec cette acquisition, TotalEnergies renforce sa présence aux États-Unis, où la Compagnie dispose désormais d'un portefeuille de projets renouvelables de plus de 10 GW en exploitation, en construction et en développement.