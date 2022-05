TotalEnergies acquiert 50% de Clearway, le 5ème acteur américain des énergies renouvelables

(Boursier.com) — Total Energies annonce la signature avec Global Infrastructure Partners (GIP) d'accords pour l'acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG), le 5ème acteur américain des énergies renouvelables. Il s'agit de sa plus grand acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés renouvelables au monde.

Avec cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des principaux fonds d'infrastructure mondiaux.

Clearway Energy Group (CEG) est un développeur de projets de fermes renouvelables éoliennes et solaires et détient le contrôle et 42% des droits économiques de sa filiale cotée, Clearway Energy Inc. (CWEN), à laquelle CEG transfère les projets renouvelables lorsqu'ils rentrent en opération.

A travers cette acquisition, TotalEnergies établit une position majeure sur le marché américain des renouvelables et du stockage. Clearway détient en effet 7,7 GW d'actifs renouvelables éoliens et solaires en opération au travers de sa filiale CWEN et dispose d'un pipeline de 25 GW de projets renouvelables et de stockage, dont 15 GW à un stade avancé de développement. Clearway, dont le siège est à San Francisco, emploie environ 760 personnes.

Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars en cash et une participation de 50% moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6% dans SunPower (NASDAQ : SPWR), leader dans le solaire résidentiel américain. La transaction prend en compte des valorisations de 35,1$ par action pour Clearway Energy Inc (CWEN) et de 18$ par action pour SunPower.

Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies contribuera à renforcer les perspectives de croissance de CWEN en lui ouvrant l'accès à ses capacités de trading d'électricité aux Etats-Unis et en lui donnant la priorité sur le farm-down de ses projets développés en propre.

L'acquisition porte à plus de 25 GW le portefeuille renouvelable de TotalEnergies aux États-Unis et contribue à l'objectif que les Etats-Unis représentent au moins 25% de l'objectif mondial de 100 GW de la Compagnie à cet horizon.

Cette opération vient compléter les positions déjà constituées par TotalEnergies aux Etats-Unis depuis début 2021 :

-Dans le solaire à grande échelle, TotalEnergies développe d'ores et déjà 8 GW de projets, après l'acquisition d'un portefeuille de projets auprès de SunChase, son partenariat avec Hanwha Energy et l'acquisition récente de Core Solar.

-Dans l'éolien en mer, TotalEnergies va développer, après ses succès aux appels d'offres, 4 GW de projets au large de New-York et de la Caroline du Nord.

Enfin, TotalEnergies accueille GIP à ses côtés au capital de SunPower. SunPower est la deuxième plus grande entreprise de solaire résidentiel aux États-Unis, fournissant à ses clients des solutions intégrées d'énergie solaire, de stockage et de financement à destination des particuliers. TotalEnergies et GIP sont bien positionnés pour soutenir ensemble la stratégie de croissance de SunPower.

"Je me réjouis de ce partenariat avec Global Infrastructure Partners, qui est un acteur majeur des renouvelables, notamment aux Etats-Unis. Il permet à TotalEnergies de changer d'échelle sur le marché américain, l'un des plus dynamiques au monde, en bénéficiant d'actifs en production, d'un pipeline de 25 GW de qualité à la fois dans l'éolien, le solaire et dans le stockage et d'une large couverture géographique avec une présence dans 34 Etats. La transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de faire de l'électricité renouvelable un de nos principaux moteurs de croissance au côté du gaz naturel liquéfié que nous avons également récemment renforcé aux Etats-Unis avec le lancement de l'extension du projet Cameron LNG. Elle illustre la priorité que nous donnons à l'accélération de la transformation de la Compagnie pour devenir une compagnie multi-énergie durable et profitable", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.