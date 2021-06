TotalEnergies acquiert 10% d'Arctic Transshipment

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé avec Novatek un accord pour acquérir 10% d'Arctic Transshipment LLC, filiale à 100% de Novatek, qui détient et opérera deux terminaux de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction dans les régions de Mourmansk et de Kamtchatka, en Russie.

Ces terminaux fourniront des services de logistique d'export -notamment au projet en construction Arctic LNG 2- et comprendront chacun, dans un premier temps, une unité flottante de stockage (FSU) d'une capacité de 360.000 m3 et deux kits de transfert de navire à navire (STS). Ils permettront le transbordement du GNL depuis les méthaniers brise-glace de classe Arc7, qui assurent le transport sur les eaux glacées de l'océan Arctique, vers les méthaniers conventionnels qui assurent la suite de la livraison. En limitant l'utilisation des méthaniers brise-glace Arc7, cette optimisation de la logistique réduit les coûts et les émissions de CO2 du transport du GNL.

TotalEnergies est actionnaire à 19,4% de Novatek et détient une participation de 20% dans Yamal LNG, un projet qui a démarré en décembre 2017, et qui a produit plus de 18,8 millions de tonnes de GNL en 2020. La compagnie détient également une participation de 10% dans Arctic LNG 2, un projet en cours de construction dont la première livraison de GNL est prévue pour 2023.

Rappelons que TotalEnergies est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l'horizon 2025 et une part de marché mondiale de l'ordre de 10%. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées en Angola, en Australie, en Egypte, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, au Nigeria, en Norvège, à Oman, en Russie et au Qatar, le Groupe commercialise du GNL sur l'ensemble des marchés mondiaux. TotalEnergies bénéficie également de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport et trading de GNL, et quelques développements récents en matière de GNL pour le transport maritime.