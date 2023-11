TotalEnergies : acquiert 1,5 GW de capacité de production d'électricité flexible au Texas

(Boursier.com) — TotalEnergies se renforce dans le Texas. Dans le cadre de son développement en tant qu'acteur électrique intégré, le géant de l'énergie a signé un accord avec la société américaine TexGen en vue de l'acquisition pour un montant de 635 millions de dollars de trois centrales à gaz représentant 1,5 GW de capacité de génération électrique au Texas.

Raccordées au réseau texan ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), le deuxième marché électrique le plus important des Etats-Unis, les centrales concernées sont : la centrale de Wolf Hollow I, située dans la banlieue de Dallas, qui comprend une turbine à cycle combiné de 745 MW (CCGT) ; la centrale Colorado Bend I, au sud de Houston, constituée d'une CCGT de 530 MW, ainsi que d'une turbine à cycle ouvert de 74 MW (OCGT), offrant une flexibilité complémentaire accrue permettant de répondre à une demande exceptionnellement élevée, particulièrement en été ; la centrale de La Porte, comprenant une OCGT de 150 MW au sud-est de Houston.

Ces actifs flexibles, situés à proximité de Dallas et Houston, répondront à la demande croissante en énergie de ces villes et permettront de compenser l'intermittence de la production d'énergies renouvelables. Leur importance a été récemment mise en évidence lors d'événements météorologiques ayant impacté la production électrique renouvelable du Texas ou ayant entrainé un pic de demande saisonnier élevé.

Ces 1,5 GW de capacité de production flexible additionnelle acquise par TotalEnergies complètent ainsi ses capacités de production renouvelable au Texas, qui s'élèvent actuellement à 2 GW brute installée, 2 GW en construction et plus de 3 GW en développement. Ces centrales à gaz renforceront également les capacités de trading de TotalEnergies sur les marchés de l'électricité et du gaz. Cette acquisition confirme l'engagement de TotalEnergies à fournir une énergie toujours plus disponible, abordable et durable pour les 26 millions de clients d'ERCOT au Texas.

"Nous sommes ravis de l'accord conclu avec TexGen pour l'acquisition d'1,5 GW de CCGT sur le marché ERCOT. Après la signature de plusieurs contrats PPA avec des entreprises, et le récent démarrage de la centrale solaire géante Myrtle Solar, cette opération s'inscrit dans notre stratégie Integrated Power sur le marché américain de l'électricité. Ces centrales à gaz s'intègreront à nos actifs renouvelables intermittents pour nous permettre de fournir à nos clients une électricité disponible en permanence, tout en tirant parti de la volatilité des prix de l'électricité", a déclaré Stéphane Michel,Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. "Cette acquisition contribuera positivement à notre objectif d'atteindre une rentabilité de l'ordre de 12% d'ici 2028 pour notre secteur d'activité Integrated Power".

Cette transaction reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes.