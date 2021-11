TotalEnergies : accord vert au Suriname

(Boursier.com) — TotalEnergies a scellé un accord avec le gouvernement du Suriname pour soutenir sa stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en préservant les forêts du pays. Ce partenariat public-privé illustre l'alignement des ambitions de TotalEnergies et du gouvernement du Suriname en matière de protection des écosystèmes forestiers et de leur biodiversité, tout en bénéficiant aux communautés locales. La forêt amazonienne du Suriname couvre plus de 15 millions d'hectares et absorbe des milliards de tonnes de CO2 chaque année. Elle abrite une biodiversité riche et revêt une importance historique et culturelle cruciale pour les communautés locales. Le développement de nouvelles activités économiques et une demande croissante en ressources naturelles exercent cependant une pression croissance sur la forêt, rendant la mise en oeuvre de modèles de développement durables plus que jamais nécessaire.

L'accord signé par TotalEnergies et le gouvernement du Suriname prévoit de futurs projets de préservation des écosystèmes forestiers. Les réductions d'émissions résultant de ces actions doivent être certifiées selon la norme internationale la plus élevée. "Cet accord d'échange de crédits carbone est une étape historique pour le Suriname, qui est déterminé à commencer par se doter d'une capacité institutionnelle. Le marché des crédits carbone a un avenir très prometteur pour les pays à haut couvert forestier et faible déforestation, mais les bénéfices ne seront pas uniquement déterminés par les simples forces du marché. Ils seront principalement déterminés par la capacité des institutions publiques à gérer les ressources naturelles de leurs pays à un niveau d'expertise sans précédent. Cet accord avec TotalEnergies leur en donne l'opportunité", a déclaré Silvano Tjong-Ahin, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du Suriname.