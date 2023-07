TotalEnergies : accord dans les énergies renouvelables en Turquie

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé un accord avec Rönesans Holding pour acquérir une participation de 50% dans Rönesans Enerji, et ainsi développer, à travers cette co-entreprise, des projets renouvelables en Turquie dont le marché électrique est libéralisé et en croissance. Rönesans Enerji exploite actuellement 166 MW d'actifs. La compagnie a également sécurisé un pipeline de plus de 700 MW d'actifs éoliens, photovoltaïques et de stockage de batteries.

S'appuyant sur le savoir-faire de TotalEnergies en matière de développement solaire et éolien terrestre et de négoce d'électricité, ainsi que sur la connaissance profonde de Rönesans du marché local de l'électricité, Rönesans Enerji a pour ambition de produire 2 GW d'énergie renouvelable d'ici à 2028.

La production générée par ces sites sera commercialisée notamment en la mettant en vente directement sur le marché de l'électricité ou en concluant des contrats de vente d'électricité (PPA) avec des acheteurs finaux. Ces projets, aux coûts compétitifs compte tenu de la qualité du potentiel renouvelable en Turquie, s'inscrivent dans la stratégie de la Compagnie de devenir un acteur intégré des marchés de l'électricité tirant parti de la volatilité des prix et contribueront à atteindre les objectifs de rentabilité à deux chiffres de la Business Unit Integrated Power.

"Nous sommes ravis de coopérer avec Rönesans qui a développé un portefeuille d'actifs diversifiés, comprenant à la fois de l'éolien, de l'hydro-électrique et du solaire. Compte tenu des perspectives du marché turc et de la qualité des sites renouvelables dans le pays, nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat constituera un pas supplémentaire vers notre objectif de développer notre activité Integrated Power de façon rentable. Je me réjouis qu'il contribue également à dynamiser le secteur des énergies renouvelables en Turquie", a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

La transaction, dont les détails financiers n'ont pas filtré, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et administratives.