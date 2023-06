TotalEnergies accélère dans les carburants aériens durables

(Boursier.com) — TotalEnergies accélère dans les carburants aériens durable (SAF) et les énergies décarbonées sur le site de Grandpuits, à l'occasion du salon aéronautique du Bourget. Ces investissements s'inscrivent dans l'ambition du groupe de développer les énergies bas-carbone et l'économie circulaire. TotalEnergies annonce le doublement de la production de SAF à Grandpuits pour porter la capacité de production du site à 285.000 tonnes par an, près du double de la capacité annoncée en 2020. Ce nouvel investissement permettra de répondre à l'augmentation progressive des mandats d'incorporation européens fixés à 6% en 2030. Le groupe fait aussi part du développement des énergies décarbonées sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits avec la construction d'une unité de production de biométhane d'une capacité de 80 gigawattheures par an, l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 16.000 habitants. Alimentée en déchets organiques issues de la bioraffinerie, elle permettra d'éviter l'émission de près de 20.000 tonnes de CO2 chaque année. Cette unité renforce la position de TotalEnergies, leader dans la production de biogaz en France.

"La plateforme zéro pétrole de Grandpuits sera un site majeur en France pour la production de carburant aérien durable, la solution la plus efficace pour réduire immédiatement les émissions de CO2 du transport aérien. Ces nouveaux projets renforcent la reconversion de Grandpuits tournée vers le développement durable, la décarbonation et l'économie circulaire", résume Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.

Enfin, le groupe a pris acte de la décision de son partenaire Corbion de mettre fin au projet de production de bioplastiques en raison de la hausse des coûts. Compte tenu des nouveaux investissements annoncés ce jour et d'autres à venir, TotalEnergies "confirme le maintien de 250 emplois sur site conformément aux engagements pris en septembre 2020".