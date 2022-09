TotalEnergies : 35 à 40% du cash-flow reversé aux actionnaires en 2022, dividende exceptionnel de 1 euro en décembre

(Boursier.com) — TotalEnergies présente aujourd'hui à New York la stratégie et les perspectives de la société aux investisseurs. En amont de ce rendez-vous, la compagnie explique se trouver dans une position très favorable pour tirer parti de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité.

Avec un point-mort ancré sous les 25$/b, TotalEnergies est une compagnie aujourd'hui beaucoup plus profitable qu'il y a 10 ans: à prix du baril équivalent, elle génère 15 milliards de dollars de cash-flow supplémentaire et peut tirer pleinement parti des environnements favorables. Ainsi la Compagnie affichera fin 2022 un bilan très solide avec un taux d'endettement en forte baisse autour de 5% ce qui lui offre de nouvelles marges de manoeuvre. Elle est en position à la fois d'accélérer sa stratégie de transformation et d'offrir une politique attractive de retour à l'actionnaire.

En outre, la Compagnie prévoit une croissance de son cash-flow (hors Russie) de 4 milliards de dollars à horizon de 5 ans dans des hypothèses modérées de prix de l'énergie (50$/b pour le pétrole et 8$/Mbtu pour le gaz européen) sachant qu'elle bénéficierait de plus de 3 milliards de dollars supplémentaires pour chaque 10 $/b de prix du pétrole additionnel. Cette croissance de cash-flow structurel soutiendra la croissance du dividende sur les 5 prochaines années.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a arrêté une stratégie d'allocation du cash-flow pour les années à venir. Elle prévoit d'allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires tout en accélérant la stratégie de transformation de l'entreprise avec des investissements nets en hausse de 14 à 18 milliards de dollars par an sur 2022-2025, hausse consacrée en priorité au développement des énergies décarbonées et aux programmes de réduction de l'empreinte carbone qui atteindront un tiers des investissements. Ainsi les investissements dans le solaire et l'éolien dépasseront 4 milliards de dollars dès 2022 (au lieu de 3 Mds$ en 2021) et un programme de 1 Md$ d'économies d'énergie sera déployé à l'échelle mondiale en 2023-2024 pour contrôler les coûts de l'énergie consommée et accélérer la baisse des émissions. Les deux-tiers restants seront dédiés à la croissance dans le GNL d'une part et à développer des projets pétroliers à faibles coûts et basses émissions d'autre part pour répondre à la demande.

Confiant dans la capacité de TotalEnergies à assurer une croissance rentable et durable dans les années à venir et souhaitant partager avec ses actionnaires les résultats de la Compagnie dans ce contexte de prix hauts, le Conseil d'administration a arrêté les décisions suivantes : allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires ; pour l'année 2022, maintenir le programme de rachats d'actions à 7 milliards de dollars comme annoncé en juillet et verser un acompte sur dividende exceptionnel de 1 euro par action en décembre 2022, au-delà de l'augmentation de 5% des acomptes trimestriels déjà annoncée et mise en oeuvre. Le retour à l'actionnaire devrait ainsi représenter 35 à 40% du cash-flow dès 2022.