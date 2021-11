TotalEnergies : 2 partenariats pour développer des puits naturels de carbone en Australie

(Boursier.com) — TotalEnergies a conclu deux partenariats opérationnels avec les promoteurs australiens de projets carbone AgriProve et Corporate Carbon pour développer des puits naturels de carbone souterrains en Australie et contribuer à la prévention des feux de savane, notamment en Afrique.

Concernant le premier, depuis octobre 2020, TotalEnergies et AgriProve sont associés pour promouvoir le développement des puits de carbone dans les sols en Australie en s'engageant auprès d'agriculteurs volontaires pour leur apporter un soutien, notamment financier, dans leur transition d'une agriculture intensive vers diverses pratiques agricoles régénératrices. Ces nouveaux systèmes agricoles permettent aux sols de stocker beaucoup plus de carbone qu'auparavant, grâce à une plus grande biodiversité souterraine (racines, nodules, etc.). Plus riches, ces sols sont aussi naturellement plus productifs. Ils favorisent l'infiltration des eaux de pluie, et donc la résistance aux sécheresses, et assurent ainsi une résilience accrue face aux nombreux aléas climatiques australiens. Les agriculteurs participant au programme bénéficient également d'un complément de revenu grâce à la vente des crédits carbone (Australian Carbon Credits Units, ACCU) tirés de ces nouvelles pratiques agricoles.

Soixante-dix agriculteurs ont déjà rejoint le projet, ce qui représente 15.000 hectares de terres arables. Il s'agit donc d'un vaste regroupement innovant de propriétaires terriens qui opèrent une transition vers l'agriculture régénératrice. Sur 25 ans, en fixant d'avantage de carbone dans le sol, plus de 3 millions de tonnes de CO2 équivalent pourront être retirées de l'atmosphère et définitivement séquestrées dans le sol.

En outre, depuis juillet 2021, TotalEnergies et Corporate Carbon travaillent en partenariat à l'élaboration d'une méthodologie internationale, en libre-accès, destinée à prévenir les feux de savane, ainsi que des outils pour en vérifier l'efficacité. Cette méthodologie repose sur les techniques de gestion des feux de savane des populations autochtones australiennes, qui pratiquent notamment le brûlis préventif afin de circonscrire les grands incendies en fin de saison sèche. L'initiative internationale de gestion des feux de savane estime que les feux de savane provoquent l'émission de plus de 2 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, dont 70% en Afrique. Pour aider à résoudre ce problème, le partenariat prévoit le lancement de programmes pilotes en Afrique australe destinés à transmettre ces pratiques aux populations locales. La mesure des émissions évitées grâce à ces pratiques sera effectuée à l'aide de données satellitaires et de télédétection renforcée.