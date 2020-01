Total va installer et exploiter jusqu'à 20.000 nouveaux points de charge électrique dans la région d'Amsterdam

Total va installer et exploiter jusqu'à 20.000 nouveaux points de charge électrique dans la région d'Amsterdam









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total a remporté le plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d'Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch - MRA-E). Dans le cadre de ce contrat, Total installera et exploitera jusqu'à 20.000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas, dans les provinces de Hollande-Septentrionale, de Flevoland et d'Utrecht.

Ce nouveau contrat vise à répondre à la forte croissance de la demande en points de charge publics pour véhicules électriques (VE) aux Pays-Bas. Ce réseau de recharge couvre une population de 3,2 millions d'habitants et près de 15% de la demande actuelle en matière de charge pour VE aux Pays-Bas.

Total Netherlands est déjà le principal opérateur de recharge pour VE dans la région de MRAElektrisch avec plus de 4.500 points de charge opérationnels et accessibles au public.

L'étendue de ce nouveau contrat, le plus important jamais signé en Europe, est la suite logique du succès rencontré par les solutions existantes de recharge pour VE au sein de la région MRA, associé au savoir-faire de Total en matière d'installation, d'exploitation et de gestion de réseaux publics de charge pour VE.

Dans le cadre de cette concession, l'électricité qui alimentera ce réseau de recharge sera à 100% d'origine renouvelable (solaire, éolien, ...), fournie par Total Netherlands et produite aux Pays-Bas. Total Netherlands s'est également engagé à progressivement augmenter la part d'électricité produite dans la Région Métropolitaine d'Amsterdam, permettant ainsi aux utilisateurs de recharger leurs véhicules avec une énergie durable et produite localement. Total va en outre étudier de nouvelles opportunités de développement de projets solaires au sein de cette même Région.

De plus, Total développera et mettra en oeuvre des technologies de charge intelligentes (smart charging), permettant à la fois une gestion stable du réseau électrique lors des pics de consommation et une recharge efficace et durable lorsque le coût de l'énergie est le plus abordable.

"Nous sommes heureux d'avoir remporté le plus grand marché public de recharge de véhicules électriques en Europe, attribué par la Région Métropolitaine d'Amsterdam (MRA-E)" souligne Alexis Vovk, président de la division Marketing & Services et membre du Comité exécutif de Total. "En conjuguant l'expérience de notre équipe aux Pays-Bas - anciennement PitPoint - avec le savoir-faire de Total en matière de recharge pour VE et d'énergie solaire, nous avons pu présenter une offre innovante répondant aux besoins de MRA-Elektrisch et des futurs utilisateurs. Pour Total, fournir aux conducteurs de véhicules électriques néerlandais des infrastructures et des services de recharge fiables, alimentés par de l'électricité propre et renouvelable, est une avancée significative vers la mobilité durable. Elle s'inscrit dans notre ambition d'opérer 150.000 points de charge en Europe à horizon 2025 et ainsi d'être un acteur majeur de la mobilité électrique."