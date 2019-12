Total : une première en France !

(Boursier.com) — Total Marine Fuels Global Solutions et Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ont signé un contrat d'affrètement long-terme pour un deuxième navire avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL), qui sera livré en 2021. Ce navire sera positionné dans la région de Marseille-Fos (France). Total et Mitsui O.S.K. Lines affrèteront ainsi le 1er navire avitailleur GNL à opérer en France. Cet accord fait suite au lancement le mois dernier à Shanghai du premier navire avitailleur GNL de Total, qui fournira en GNL carburant les porte-conteneurs de 23.000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) de CMA CGM en Europe du Nord.

Le navire qui opèrera en France sera construit en Chine par Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Doté d'une capacité de 18.600 m3 pour une longueur d'environ 135 mètres, il sera équipé de cuves à membrane Mark III fournies par le Français GTT. Ce navire a été spécifiquement conçu pour fournir en GNL un large éventail de navires en Méditerranée (porte-conteneurs, pétroliers, ferries, navires de croisière...). Répondant aux plus hautes exigences, il sera également propulsé au GNL et doté d'un système de re-liquéfaction des gaz d'évaporation. Le navire sera co-opéré sous pavillon français par MOL et la société marseillaise Gazocean, compagnie pionnière et parmi les plus expérimentées dans le transport de GNL.

Jérôme Leprince-Ringuet, directeur général de TMFGS, a déclaré : "Nous sommes fiers de nous allier à MOL pour ce premier navire avitailleur en GNL opérant en France. Le GNL est la meilleure alternative disponible pour réduire l'empreinte du transport maritime sur son environnement. Utilisé comme carburant marin, le GNL améliore considérablement la qualité de l'air et contribue fortement à la réduction des gaz à effet de serre. Grâce à cet accord, nous renforçons aujourd'hui notre contribution à un transport maritime durable et réaffirmons notre engagement à fournir à nos clients un réseau global d'approvisionnement en carburants marins propres".