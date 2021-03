Total : une forêt de 40.000 hectares en République du Congo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et le groupe Forêt Ressources Management ont signé avec la République du Congo un partenariat pour une opération de boisement portant sur la plantation d'une nouvelle forêt de 40.000 hectares sur les plateaux Batéké. La forêt plantée constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans, qui seront certifiées sous les standards VCS (Verified Carbon Standard) et CCB (Climate Community and Biodiversity). L'opération, financée par Total, inclut des cultures agroforestières développées avec les populations locales pour des productions agricoles et de bois énergie durable. A l'horizon 2040, l'exploitation responsable, en futaie jardinée, favorisera la régénération naturelle d'essences locales et alimentera Brazzaville et Kinshasa en sciages et contreplaqués.

L'opération est conçue pour produire de multiples bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. La plantation d'Acacia mangium et auriculiformis sur des plateaux sableux exposés à des feux de brousse récurrents va créer un environnement forestier qui permettra, à terme, d'accroître la biodiversité des écosystèmes. Ces activités, créatrices d'emplois, impacteront positivement plusieurs milliers de personnes. Un fonds de développement local soutiendra des actions au bénéfice des villages riverains dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation.