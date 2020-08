Total : tente un rebond

Total : tente un rebond









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total remonte de 1,5% à 31,80 euros ce lundi, alors que le groupe a dévoilé un résultat ajusté net positif au deuxième trimestre, démontrant la résilience de son modèle... Le géant de l'énergie a enregistré un bénéfice net ajusté de 126 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires de 25,7 Mds$. Le consensus 'Bloomberg' attendait une perte nette ajustée de 443 millions de dollars pour des revenus de 23,8 Mds$.

La firme a fait part néanmoins d'une énorme perte de 8,4 Mds$ sur le trimestre, en raison notamment de 8,1 milliards de dépréciations. Le cash-flow des opérations a fondu de 44% à 3,5 Mds$. La production a atteint 2,84 millions de barils équivalent pétrole par jour sur le trimestre, en repli de 4%.

Le groupe table désormais sur une production entre 2,9 et 2,95 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2020 (contre 2,95 à 3 mbj précédemment). Il a également confirmé que ses investissements nets seraient inférieurs à 14 milliards de dollars cette année, soit une baisse de 25% environ par rapport à ce qu'il prévoyait en février, ainsi que son objectif d'un milliard de dollars d'économies de coûts opératoires en 2020 par rapport à 2019.

Total, qui propose un acompte trimestriel de 0,66 euro par action, a en outre réaffirmé la soutenabilité de son dividende dans un contexte de prix du baril remonté autour de 40 dollars depuis début juin grâce aux quotas de "l'Opep+", à la baisse des productions d'hydrocarbures aux États-Unis et au Canada et à la reprise de la demande... Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a rehaussé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur Total avec un cours cible porté de 28,5 à 37,7 euros.