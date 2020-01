Total : sur les 50 euros

Crédit photo © Total Media

(Boursier.com) — A l'issue d'une semaine rythmée par les nouvelles en provenance du Moyen-Orient qui ont fait grimper la volatilité observée sur les cours du pétrole, Total termine la semaine stable sur les 50 euros. Parmi les dernières notes de brokers, HSBC a revalorisé son cours cible de 53,3 à 57 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le Brent qui était monté sur les 70$ en début de semaine après l'assassinat du général Qassem Soleimani par les forces américaines, termine quant à lui plus calmement autour des 65$, alors que les marchés refusent de croire au scénario de l'escalade armée...

Par ailleurs, Total et son partenaire Apache ont réalisé une découverte importante sur le prospect Maka Central-1 du Bloc 25, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes majeures réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Le puits Maka Central-1 a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 1.000 mètres et a traversé une colonne de plus de 123 mètres nets d'huile légère et de haute qualité et de condensats de gaz, dans des réservoirs empilés du Crétacé Supérieur Campanien et Santonien. Des travaux de forage et des tests complémentaires seront menés pour apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir...

Le puits d'exploration Maka Central-1 a été foré par Apache, opérateur avec 50%, et Total, comme partenaire de joint-venture avec 50%. Le prochain puits sera foré sur le prospect de Sapakara Ouest-1 et le rôle d'opérateur sera transféré à Total après un troisième puits d'exploration...