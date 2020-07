Total : soutenu !

Total : soutenu !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total reprend 2,5% ce jeudi à 35 euros sur fond de nouvelle progression du pétrole au-dessus des 42$ le baril brent après de nouveaux chiffres de l'emploi encourageants publiés aux Etats-Unis pour le mois de juin. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays reste à 'surpondérer' sur la compagnie pétrolière avec un cours cible de 38 euros. AlphaValue était auparavant resté à 'accumuler' avec un cours cible ajusté à 43,70 euros.

Berenberg avait quant à lui revalorisé le titre à 40 euros avec un avis à l'achat. Parmi les autres recommandations, Jefferies avait réhaussé son cours cible à 37 euros, tout en restant lui aussi à l'achat'. La stabilisation du dividende et le renforcement des mesures d'économies ont fait passer au second plan la chute des résultats au premier trimestre...

Rappelons que le bénéfice net ajusté du groupe a reculé au T1, sans surprise, de 35% à 1,78 milliard de dollars pour des revenus de 43,87 Mds$, contre 51,2 Mds$ un an plus tôt. Le résultat net est ressorti à 34 M$ après prise en compte des effets de stocks et le profit opérationnel net ajusté des secteurs recule de 33% à 2,3 Mds$.

Malgré sa solidité financière et opérationnelle, le groupe a renforcé son plan d'actions pour faire face à la crise. Total va ainsi réaliser réduire ses investissements nets à moins de 14 Mds$ sur l'année, soit une baisse de plus de 25% par rapport aux 18 Mds$ annoncés en février dernier. Le management va également faire des économies de 1 Md$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 800 M$ annoncés précédemment, auxquels s'ajouteront 1 Md$ d'économies sur les coûts de l'énergie...

Total a par ailleurs présenté de nouvelles ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, le groupe visant notamment "la neutralité carbone" à horizon 2050 pour ses opérations mondiales tout en s'engageant à devenir "une entreprise à zéro émission nette en Europe" à la même échéance, un objectif qui concerne à la fois sa production et les produits utilisés par ses clients.