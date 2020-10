Total : sous pression, les marges de raffinage négatives au troisième trimestre

(Boursier.com) — Total chute de près de 4% à 28 euros sur le marché parisien. La major pétrolière a dévoilé des indicateurs contrastés au troisième trimestre, avec surtout des marges de raffinage négatives en Europe. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe affiche ainsi une marge sur coûts variables (raffinage Europe) de -2,7$ par tonne, contre 14,3$ la tonne au deuxième trimestre et 47,4$ un an plus tôt. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de Total en Europe. Le prix moyen du Brent s'est établi à 42,9$ au troisième trimestre contre 29,6$ au trimestre précédent et 62$ un an plus. Le prix moyen de vente gaz est ressorti à 2,52$ / Mbtu sur le trimestre clos, contre 2,61$ sur les trois mois précédents, tandis que le prix moyen de vente de liquides a atteint 39,9$/b contre 23,4/b au deuxième trimestre.