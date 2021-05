Total signe un accord d'approvisionnement en GNL de 5 ans avec ArcelorMittal Nippon Steel en Inde

Total signe un accord d'approvisionnement en GNL de 5 ans avec ArcelorMittal Nippon Steel en Inde









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et ArcelorMittal Nippon Steel1 (AMNS) ont signé un contrat de fourniture de jusqu'à 500.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an jusqu'en 2026.

Le GNL issu du portefeuille mondial de Total sera déchargé aux terminaux de Dahej ou de Hazira, sur la côte indienne occidentale. AMNS utilisera le GNL pour faire fonctionner son aciérie et sa centrale électrique situées à Hazira, dans l'État du Gujarat.

"Nous sommes heureux de nous associer à AMNS et de répondre à la demande croissante de GNL de l'industrie en Inde, un pays qui vise à plus que doubler la part du gaz naturel dans son mix énergétique d'ici 2030, par rapport à aujourd'hui" a déclaré Thomas Maurisse, Directeur GNL de Total. "La fourniture de GNL contribuera à la réduction des émissions carbone d'AMNS, en ligne avec l'ambition de Total d'offrir à ses clients des produits moins émetteurs de CO2 et de les soutenir dans leur stratégie bas carbone."

Ce contrat renforce le lien entre Total et AMNS tout en contribuant à la décarbonation de la sidérurgie indienne, encore largement dépendante du charbon.