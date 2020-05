Total signe un accord avec PureCycle Technologies dans le recyclage des plastiques

(Boursier.com) — Total poursuit ses emplettes dans le recyclage des plastiques. Le géant de l'énergie a signé un accord avec PureCycle Technologies en vue de développer un partenariat stratégique dans cette activité. Dans le cadre de cet accord, Total s'engage à acheter une partie de la production de la future usine de PureCycle Technologies aux Etats-Unis et à évaluer l'opportunité de développer ensemble une nouvelle usine en Europe.

Grâce à une technologie innovante et brevetée, PureCycle Technologies élimine tous les contaminants présents dans les déchets plastiques (couleur, odeur, etc.) pour produire du polypropylène recyclé aux propriétés équivalentes à du polypropylène vierge. PureCycle Technologies démarrera cette année la construction de sa première usine dans l'Ohio, aux Etats-Unis, et produira 48 000 tonnes de polypropylène recyclé.

"Ce partenariat est une nouvelle étape importante pour Total car il renforce la position du Groupe dans le recyclage chimique. Ce premier partenariat aux Etats-Unis nous ouvre de nouvelles perspectives pour relever le défi de l'économie circulaire et atteindre notre ambition de produire 30% de polymères recyclés d'ici 2030", affirme Valérie Goff, directrice Polymères, Total.