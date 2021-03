Total se renforce dans le GNL à Singapour

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total se renforce dans le GNL à Singapour. L'Autorité Maritime et Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port Authority of Singapore) a octroyé une troisième licence d'avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié à la filiale du géant français en charge de ses activités mondiales d'avitaillement en carburants marins, Total Marine Fuels Private Limited, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022. Cette attribution fait suite à l'accord de 10 ans signé par Total en 2019 pour le développement d'une chaîne logistique d'avitaillement en GNL dans le port de Singapour.

Elle vient réaffirmer l'engagement de la Compagnie à contribuer à l'ambition de Singapour de devenir une plateforme de tout premier plan pour l'avitaillement en GNL en Asie. Cette attribution souligne également la confiance qu'a Total dans le rôle que joue le gaz naturel dans la transition énergétique du secteur maritime mais aussi dans sa capacité à réduire davantage les émissions de carbone des navires, notamment grâce au développement et à la future mise sur le marché de bioGNL neutre en carbone.

Total a largement investi dans les infrastructures GNL, indispensables pour accompagner ses clients maritimes dans l'utilisation de ce carburant marin. Depuis novembre 2020, Total affrète le plus gros navire avitailleur au monde de GNL, la " Gas Agility ", dans le port de Rotterdam. D'ici 2022, la Compagnie affrètera un nouveau navire avitailleur de GNL à Marseille (France), tout en alimentant le Port de Singapour via un troisième navire. Dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, Total a également signé des accords pour affréter deux tankers de type VLCC (Very Large Crude Carrier) et quatre navires de type Aframax, tous équipés d'une propulsion GNL et devant respectivement être livrés en 2022 et 2023.

Les efforts engagés par Total pour développer l'avitaillement en GNL dans le transport maritime sont en ligne avec son ambition d'atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société. Cette démarche également illustre la stratégie marketing plus large de Total à l'égard des différentes industries que la Compagnie fournit, en se concentrant sur les solutions permettant de réduire l'intensité carbone des produits énergétiques utilisés par ses clients à travers le monde.