Total se renforce dans la mobilité électrique avec une belle acquisition à Londres

(Boursier.com) — Total se renforce dans la mobilité électrique avec l'acquisition de la société 'Blue Point London' auprès du Groupe Bolloré. Dans ce cadre, Total reprend la gestion et l'exploitation du réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres avec plus de 1.600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique.

L'actuel réseau Source London, créé en 2010, a été développé en coopération avec les municipalités londoniennes (''Boroughs'') et représente à ce jour plus de la moitié des points de charge en opération dans Londres. Les perspectives de croissance de Source London sont portées par l'ambition de la ville de Londres d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, notamment en visant à décupler le nombre de points de charge installés d'ici cinq ans. Total s'engage par ailleurs à alimenter ce réseau de recharge avec de l'électricité garantie à 100% d'origine renouvelable, qui sera fournie par sa filiale Total Gas & Power Limited.

Déjà présent dans l'installation et l'exploitation des points de charge dans la Région Métropolitaine d'Amsterdam (Pays-Bas) et la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), cette acquisition au Royaume-Uni vient renforcer le positionnement du Groupe comme acteur majeur de la mobilité électrique en Europe. Total continue ainsi son développement dans les grandes agglomérations européennes, en ligne avec son ambition d'opérer plus de 150.000 points de charge pour véhicules électriques d'ici à 2025.