(Boursier.com) — Total se renforce dans l'éolien en France avec l'acquisition de Global Wind Power France. Le Groupe, via sa filiale à 100%, Total Quadran, dédiée au développement et à la production d'énergie renouvelable en France, acquiert 100% de la société qui détient un portefeuille de plus de 1.000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à l'horizon 2025. Les équipes de GWP seront intégrées à celles de Total Quadran et permettront de compléter les expertises métiers déjà présentes au sein du Groupe afin d'accélérer les développements éoliens en France.

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l'énergie en développant un portefeuille d'activités dans l'électricité bas carbone avec l'ambition que cette dernière représente 15% à 20% de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d'électricité bas carbone de Total dans le monde s'élève à près de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts à partir d'énergies renouvelables.

Avec plus de 5 GW de projets renouvelables annoncés depuis le début de l'année, le Groupe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 25 GW de capacité installée de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2025.