Total : Saft est partenaire de Colas Rail pour moderniser l'infrastructure ferroviaire serbe

Crédit photo © Saft.

(Boursier.com) — Saft a été sélectionné par Colas Rail pour assurer une assistance aux principaux équipements installés au bord des voies ferrées, dans le cadre d'un programme de modernisation stratégique pour l'infrastructure ferroviaire en Serbie. Les batteries seront installées pour le compte de la Serbian Railways Infrastructure afin de garantir un fonctionnement sans faille de l'équipement de signalisation et de communication d'une voie longue de 58 kilomètres.

Colas et son partenaire Energopojekt Niskogradnja apportent des améliorations au réseau ferroviaire de la Serbian Railways Infrastructure. Le projet fait partie d'un programme européen visant à augmenter la vitesse du trafic des passagers et du fret sur un réseau de lignes ferroviaires qui relient les communautés entre le Rhin et le Danube.

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure ferroviaire, les batteries Saft offriront une alimentation électrique continue aux équipements tel que les capteurs de voie, le système d'aiguillage, les signaux de voie, les barrières de passage à niveau, et les systèmes de signalisation. Ces capteurs sont essentiels pour garantir la sécurité des trains et du transport routier.

Saft fournit près de 800 batteries pour le projet par le biais de Goltech d.o.o Belgrade, son partenaire local pour les projets industriels. Elles comprennent des batteries de types SBLE et KPL toutes fabriquées en Europe dans nos usines d'Oskarshamn en Suède et de Raskovice en République Tchèque.

Les systèmes batteries seront installés au deuxième trimestre 2021. Ils offriront une assistance à 7 systèmes de signalétique et de contrôle, 6 systèmes de télécommunication et 27 capteurs de voies.