Total s'associe à Siemens Energy

(Boursier.com) — Total et Siemens Energy ont signé un accord de collaboration afin d'étudier des solutions durables pour la réduction des émissions de CO2. Cette collaboration se concentrera sur les installations de liquéfaction du gaz naturel et la production d'électricité associée. Chaque partenaire apportera ses meilleures technologies et associera son savoir-faire pour fournir des solutions industrielles telles que la combustion d'hydrogène propre dans les turbines à gaz, la liquéfaction tout-électrique du gaz naturel, l'optimisation de la production d'électricité, l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique des usines de liquéfaction et l'amélioration de leur performance.

"Cette collaboration avec Siemens Energy, acteur technologique majeur du secteur de l'énergie, offre de nombreuses opportunités pour étudier les façons de réduire encore notre empreinte carbone, notamment celle de notre activité stratégique de GNL", a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total. "Le développement d'un GNL à faible émission de gaz à effet de serre est essentiel pour faire face à la demande d'énergie croissante au niveau mondial tout en diminuant l'intensité carbone des produits consommés. Réduire l'empreinte carbone de cette activité est essentiel pour lui faire jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique".