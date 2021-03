Total s'allie à Microsoft

Total s'allie à Microsoft









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et Microsoft se sont engagés à collaborer en tant que partenaires stratégiques afin de faire avancer la transformation digitale et de promouvoir la transition vers la neutralité carbone. Le développement dynamique de Microsoft et de Total dans leurs domaines d'expertise respectifs, et leur histoire riche en matière d'innovation leur offrent de nombreuses opportunités concrètes de collaboration sur un horizon pluriannuel.

La présence mondiale de Total et sa connaissance du marché vont permettre de soutenir les objectifs de Microsoft en matière de développement durable - notamment ses objectifs en termes d'énergies renouvelables à horizon 2025 - et de contribuer aux efforts d'efficacité énergétique et de réduction de l'empreinte carbone de ses data centers. Total valorisera davantage les plateformes de Microsoft. Total a décidé d'accélérer sa transformation numérique et d'utiliser la puissance d'Azure dans les projets de transformation digitale ainsi que pour sa Digital Factory. Total élargira et enrichira son environnement de travail existant reposant sur Microsoft Office 365 qui fournira des solutions de collaboration et de productivité à ses employés et ses opérations. Le Français explorera par ailleurs la valeur de la Power Platform pour automatiser ses procédures, réduire ses coûts et faciliter l'accès aux données à ses développeurs.

Il s'agit par ailleurs pour les deux partenaires d'explorer et de co-innover dans des domaines de collaboration touchant au développement durable et de faire avancer la transformation digitale et les solutions d'IA pour accélérer la transition vers une économie à zéro émissions nettes, par exemple par le déploiement de technologies bas carbone ou de captage du CO2.

Conformément à ses objectifs de développement durable, Microsoft vise à éliminer sa dépendance au diesel d'ici à 2030. Total, via sa filiale Saft, va soutenir Microsoft dans l'élaboration d'une feuille de route à long terme pour supprimer le diesel de ses opérations, en commençant par évaluer la pertinence de diverses technologies de Total au sein du portefeuille de Microsoft en matière d'énergie de secours sur site.

Microsoft considère les batteries à grande échelle comme un élément-clé dans sa démarche d'élimination de la dépendance au diesel, utilisé dans les groupes électrogènes assurant l'alimentation de secours de ses data centers. Microsoft et Total ont instauré un partenariat pour évaluer la faisabilité à long terme du déploiement de batteries à haut rendement dans l'alimentation de secours des infrastructures critiques. Cette étude est réalisée avec l'aide de Saft, un leader mondial des batteries de secours.

Les batteries d'alimentation sans coupure (UPS) jouent un rôle de premier plan au sein de l'infrastructure des data centers de Microsoft. Les batteries Saft apporteront des valeurs supplémentaires pour aider Microsoft à affiner ses spécifications auprès de ses fournisseurs de systèmes UPS et, à terme, à atteindre ses objectifs de développement durable. Ces valeurs sont les suivantes : économies d'énergie, sécurité accrue, faible teneur en cobalt et système de surveillance auto-alimenté pour assurer une disponibilité optimale du système.

Microsoft s'est engagé officiellement à utiliser 100% d'énergies renouvelables d'ici à 2025. L'ambition de Total est d'atteindre 35 GW de capacité de production renouvelable sur la même période, puis près de 100 GW en 2030. Total aidera Microsoft à garantir l'utilisation d'énergies renouvelables par le biais de contrats d'achat d'électricité (PPA). Un premier PPA de 47 MW a été conclu pour les activités de Microsoft en Espagne.

Microsoft et Total travaillent également en partenariat sur des technologies émergentes essentielles à une trajectoire de neutralité carbone, et sur les solutions numériques susceptibles d'accélérer leur adoption.