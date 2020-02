Total : résultats solides et hausse du dividende

(Boursier.com) — Total dévoile des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre à la faveur d'une hausse de sa production. Sur les trois mois clos fin décembre, la major pétrolière enregistre un bénéfice net ajusté quasi stable à 3,17 milliards de dollars (2,71 Mds$ de consensus) et un résultat opérationnel net ajusté des secteurs de 3,9 Mds$. Le bénéfice net ressort à 2,6 Mds$ et le cash-flow net atteint 2,628 Mds$. La production d'hydrocarbures a été de 3,113 millions de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j), en hausse de 8% sur un an.

Sur l'ensemble de l'année, Total a dégagé un bénéfice net ajusté de 11,8 Mds$, un profit net de 11,3 Mds$ et une rentabilité des capitaux propres supérieure à 10%. La production d'hydrocarbures a atteint 3,014 millions de barils équivalent pétrole par jour, en progression de 9%.

"L'environnement pétrolier reste volatil compte tenu d'une incertitude sur la demande d'hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale et d'un contexte géopolitique instable. Le Groupe dispose d'une bonne capacité de génération de cash-flow et prévoit dans un environnement à 60$/b une augmentation de celui-ci d'environ 1 G$ par an à partir de 2019. La croissance organique de la production devrait se poursuivre à plus de 2% en 2020 grâce à la montée en puissance de projets mis en production en 2019 et les démarrages prévus en 2020 notamment Iara 2 au Brésil. Compte tenu de la visibilité accrue sur le cash-flow, le Groupe poursuivra la croissance du dividende avec comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an. Il continuera également de racheter des actions avec un montant prévu en 2020 de 2,0 G$ dans un environnement à 60$/b".

Le Conseil propose enfin la distribution d'un solde de dividende de 0,68 euro par action au titre de l'exercice 2019, en hausse de 6% . Cette décision reflète la mise en oeuvre de la politique annoncée le 24 septembre 2019 d'accélérer la croissance du dividende pour les années à venir avec comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an.

Compte tenu des premier et deuxième acomptes sur dividende de 0,66 euro/action ainsi que du troisième acompte sur dividende de 0,68 euros/action, le dividende au titre de l'exercice 2019 s'élèvera à 2,68 euros par titre, en augmentation de près de 5%.