Total remporte plus de 135 MW lors du dernier appel d'offres solaire de la CRE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total, via sa filiale à 100%, Total Quadran dédiée au développement et à la production d'énergie renouvelable en France, a remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'offres CRE 4 au sol ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM ( ZNI). Plus de la moitié des capacités remportées font partie du programme de Total de solarisation de ses sites industriels et de revalorisation de friches industrielles, dont notamment la future plus grande centrale solaire au sol de Total en France et la plus grande centrale photovoltaïque d'Ile-de-France. Les projets de Lavéra (3 MWc) dans les Bouches-du-Rhône, Serpaize (5 MWc) en Isère et Brignoud (4 MWc) en Isère, situés sur d'anciennes friches industrielles, sont également lauréats de l'appel d'offres CRE 4.7.