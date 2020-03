Total remonte sur les 40 euros

(Boursier.com) — Total reprend 2% ce mercredi, à 40,10 euros, dans le sillage des cours du brut qui sont remontés proche des 53$ le Brent alors que l'OPEP semble décidée à reprendre en main le marché face à la chute des prix de ces dernières semaines sur fond de crise sanitaire mondiale. Parmi les dernières notes de brokers, Morgan Stanley reste à 'pondération en ligne' avec un cours cible ajusté marginalement de 48 à 47 euros.

Dans l'ensemble, les analystes ont salué les solides résultats que le groupe vient de présenter, à l'image de RBC Capital Markets qui a noté que "Total n'était pas à l'abri des vents contraires du secteur, et a des expositions similaires à ses pairs... Toutefois, le bilan est plus solide que la plupart des concurrents et les bénéfices restent relativement défensifs". Selon Bernstein, "alors que certains de ses pairs se sont effondrés en raison du ralentissement simultané de leurs prix et de leurs marges, Total a enregistré une tendance inverse avec un bénéfice net stable". Enfin, HSBC a ajusté son objectif de cours à 56 euros.

Comptes meilleurs que prévu

Le groupe pétrolier a dévoilé dernièrement des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre à la faveur d'une hausse de sa production... Sur les trois mois clos fin décembre, la major pétrolière a enregistré un bénéfice net ajusté quasi stable à 3,17 milliards de dollars (2,71 Mds$ de consensus) et un résultat opérationnel net ajusté des secteurs de 3,9 Mds$.

Le bénéfice net est ressorti à 2,6 Mds$ et le cash-flow net atteint 2,628 Mds$. La production d'hydrocarbures a été de 3,113 millions de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j), en hausse de 8% sur un an.

Sur l'ensemble de l'année, Total a dégagé un bénéfice net ajusté de 11,8 Mds$, un profit net de 11,3 Mds$ et une rentabilité des capitaux propres supérieure à 10%. La production d'hydrocarbures a atteint 3,014 millions de barils équivalent pétrole par jour, en progression de 9%...

Le Conseil d'administration a proposé la distribution d'un solde de dividende de 0,68 euro par action au titre de l'exercice 2019, en hausse de 6%. Cette décision reflète la mise en oeuvre de la politique annoncée le 24 septembre 2019 d'accélérer la croissance du dividende pour les années à venir avec comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an. Compte tenu des premier et deuxième acomptes sur dividende de 0,66 euro/action ainsi que du troisième acompte sur dividende de 0,68 euros/action, le dividende au titre de l'exercice 2019 s'élèvera à 2,68 euros par titre, en augmentation de près de 5%.