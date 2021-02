Total rejoint le 'Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping'

Total rejoint le 'Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total annonce rejoindre aujourd'hui le 'Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping' en tant que partenaire stratégique et accélère ainsi son programme de 'R&D' dans les solutions neutres en carbone pour le transport maritime, en ligne avec son engagement à travailler avec ses principaux clients pour atteindre la neutralité carbone (Net Zero).

Basé à Copenhague, ce centre de Recherche et Développement est une initiative privée, lancée avec le soutien de la fondation A.P. Møller, pour promouvoir et contribuer à la décarbonisation de l'industrie maritime.

Ce partenariat va permettre à Total de s'associer aux principaux acteurs du secteur maritime pour développer de nouveaux carburants alternatifs bas carbone ainsi que des solutions de neutralité en carbone. En tant que membre de son Conseil Consultatif, Total proposera des orientations stratégiques et des conseils techniques au Centre pour le développement de ses activités.

"Ce partenariat avec le Centre Mærsk Mc-Kinney Møller est parfaitement en phase avec notre programme de R&D sur les carburants marins visant à la neutralité carbone. En rassemblant des acteurs de toute la chaîne, ce centre accélérera le développement de solutions durables pour le transport maritime. Total contribuera activement aux projets en mettant à disposition des experts techniques et en partageant son savoir-faire. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration" souligne Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D de Total.