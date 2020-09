Total : quitte le bassin de Foz do Amazonas au Brésil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un bref communiqué, Total annonce avoir conclu un accord avec Petrobras le 24 septembre pour lui transférer sa participation de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil. Ces blocs sont référencés FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 et FZA-M-127. La clôture de la transaction est soumise aux droits de préemption des partenaires dans les blocs et aux approbations réglementaires standards