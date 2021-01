Total : quel objectif ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total remonte de 0,5% à 37,65 euros ce jeudi en Bourse de Paris, encore soutenu par la meilleure tenue des cours du brut depuis le début de l'année, et par certaines notes de brokers, à l'image de celle de Mediobanca qui a débuté le suivi du groupe pétrolier avec un avis 'neutre', mais un cours cible de 40 euros. Parmi les autres avis d'analystes, le Credit Suisse a remonté son objectif à 41,5 euros, tandis que Morgan Stanley vise désormais un cours de 44 euros avec un avis à 'surpondérer'. Bernstein était récemment plus prudemment repassé de 'surperformance' à 'performance de marché' en visant un cours de 43 euros.

Rappelons que Total avait largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre et maintenu son dividende... Si le résultat net ajusté a chuté de 72% à 848 millions de dollars, il était ressorti nettement supérieur au consensus de place (478 M$). Le groupe est ainsi parvenu à générer un cash-flow de 4,3 Mds$ (-41%) et a réduit son taux d'endettement à 22% compte tenu de la discipline affichée sur les investissements et les coûts.

Alors que la production a reculé de 11%, à 2,715 Mbep/j sur le trimestre écoulé, Total avait ramené sa prévision annuelle de production à moins de 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,9 à 2,95 Mbep/j attendus précédemment, en raison de "la discipline stricte avec laquelle l'Opep+ applique ses quotas". L'annonce des résultats 2020 du groupe est prévue le 9 février...