Total : quatrième séance de repli

(Boursier.com) — Pour la quatrième séance consécutive, Total perd du terrain, en retrait de 0,6% à 49,3 euros. A l'approche de la publication trimestrielle du géant pétrolier, le Credit Suisse a revalorisé le dossier de 58 à 61 euros tout en maintenant son opinion 'surperformer'. Le courtier pense pourtant que les résultats du quatrième trimestre ne seront pas très attrayants. Il réduit d'ailleurs ses estimations de résultat net normalisé à environ 2,6 milliards de dollars (contre 3,3 Mds$ précédemment et contre un consensus Refinitiv d'environ 2,85 milliards de dollars). Le CS n'anticipe également guère de changement au niveau de la politique de distribution aux actionnaires, à savoir une croissance du dividende par action de 5 à 6% par an et jusqu'à 5 Mds de rachat de titres sur 2018-2020.

A noter que Patrick Pouyanné, le patron de Total, a par ailleurs annoncé hier que le groupe allait ramener la gestion de la trésorerie centrale de Londres à Paris après que celle-ci eut déménagé dans la capitale anglaise en 2013. Le dirigeant a évoqué une décision logique compte-tenu du Brexit : "la place de Paris est au coeur du système économique et financier européen".

