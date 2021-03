Total : prises de profits avec le baril

(Boursier.com) — Total revient à 41,25 euros ce lundi, en repli de 2,2% en bourse de Paris, alors que le baril de Brent subit des prises de profits sur les 68$. La suspension en cascade du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens dont la France et l'Allemagne pèse sur la tendance ce lundi dans la mesure où certains effets secondaires observés après les injections pourraient remettre en cause le rythme de la campagne vaccinale à travers le monde. Parmi les avis de brokers, HSBC a revalorisé le dossier de 43,2 à 48,8 euros ('acheter'), tandis qu'UBS avait déjà ajusté son objectif de cours de 40,5 à 42 euros en restant 'neutre'. De son côté, Oddo BHF avait revalorisé le groupe pétrolier de 42 à 48 euros et a maintenu son avis à 'surperformance'...