Total : plus de 5 millions de clients en France pour Total Direct Energie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total , via sa filiale Total Direct Energie, a franchi le cap des 5 millions de clients (B2C et B2B) en France et confirme sa position de 1er fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. Grâce à son soutien aux filières éoliennes et solaires françaises, Total Direct Energie a lancé ce mois-ci une nouvelle offre à la fois verte et compétitive pour répondre aux attentes de millions de clients qui souhaitent contribuer à la transition énergétique. Total Direct Energie vise cette année une croissance nette de 500.000 clients et une part de marché de 15% d'ici 2025 en France, contre près de 10% aujourd'hui. En Europe, l'objectif du Groupe est d'atteindre 9 millions de clients B2C d'ici 2025.