Total partenaire d'un projet éolien offshore géant

(Boursier.com) — Total a conclu un accord avec SSE Renewables en vue d'acquérir une participation de 51% dans le projet du parc éolien offshore Seagreen 1 pour un montant de 70 millions de livres au closing et d'éventuels compléments de prix soumis sous conditions de performance pouvant aller jusqu'à 60 millions de livres. Ce projet d'une capacité de 1,140 mégawatt (MW) vient de faire l'objet d'une décision finale d'investissement et a conclu son plan de financement. L'acquisition concerne également une extension pouvant aller allant jusqu'à 360 MW. La transaction reste soumise à la levée des conditions préalables, dont l'approbation des autorités compétentes, et devrait être finalisée d'ici juillet 2020.

Situé à 27 kilomètres au large des côtes écossaises en mer du Nord britannique, le projet a obtenu les principaux permis nécessaires et la construction des modules onshore a commencé au 1er trimestre 2020. Conçu pour couvrir les besoins énergétiques d'environ 1 million de foyers britanniques, Seagreen 1 devrait commencer à produire de l'électricité renouvelable dès la fin 2022. Une fois achevé, il sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse. Le projet Seagreen 1 représente un investissement global d'environ 3,7 milliards de dollars. Total a mis en place des financements externes pour près de 70% des 51% de sa part du projet.