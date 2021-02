Total ouvre la plus grande station de France au Gaz Naturel à Gennevilliers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total a inauguré la plus grande station de France exclusivement dédiée au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et au bioGNV. Située en plein coeur de la plateforme logistique du deuxième port fluvial d'Europe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), cette station est désormais ouverte 24h/24 aux professionnels comme aux particuliers et sera exploitée par Total pour les 10 prochaines années.