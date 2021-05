Total : objectifs ajustés

(Boursier.com) — Total reste stable sur les 39 euros, alors que le groupe qui est opérateur du bloc 17 en Angola et l'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) ont annoncé le démarrage de la production de Zinia Phase 2, projet à cycle court raccordé au FPSO existant de Pazflor (l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement).

Ce projet comprend le forage de neuf puits, dont la production atteindra 40.000 barils de pétrole par jour mi 2022.

Situé à environ 150 kilomètres des côtes angolaises, par des profondeurs d'eau allant de 600 à 1.200 mètres, Zinia Phase 2 représente des ressources estimées à 65 millions de barils de pétrole. Le développement a été mené dans le respect du calendrier prévu et pour un coût inférieur de plus de 10% par rapport au budget initial, soit une économie de 150 millions de dollars.

Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein a relevé son objectif de cours de 43 à 46 euros et Jefferies a ajusté sa cible de 45 à 44 euros en restant à l'achat sur le groupe pétrolier.