Total : nouvelle découverte offshore significative

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et Apache ont réalisé une nouvelle découverte significative sur le puits de Kwaskwasi-1 du Bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées en janvier et avril derniers, respectivement sur les prospects Maka Central et Sapakara West. Le puits a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 1.000 mètres et a rencontré une colonne de 278 mètres nets d'hydrocarbures, dont 149 mètres dans des réservoirs Campano-Maastrichian de bonne qualité (composée de 63 mètres d'huile de bonne qualité et de 86 mètres d'huile légère volatile et de condensats de gaz), ainsi qu'une colonne de 129 mètres net dans des réservoirs santoniens, pour lesquels des opérations diagraphiques sont en cours afin de confirmer la qualité des fluides rencontrés.

"Nous sommes très heureux d'annoncer cette troisième découverte, réalisée juste après celles de Maka Central et Sapakara West cette année", a déclaré Kevin McLachlan, directeur général Exploration de Total. "Ces résultats très encourageants confirment notre stratégie d'exploration dans cette zone prolifique, qui vise des volumes importants de ressources à bas coût de développement".

Le puits d'exploration Kwaskwasi-1 a été foré par Apache, opérateur avec 50%, et Total, comme partenaire de la joint venture avec 50%. Le prochain puits d'exploration sera foré dans la foulée sur le prospect de Keskesi. Le rôle d'opérateur sera transféré à Total après ce quatrième puits d'exploration. Une campagne d'appréciation visant à mieux caractériser les découvertes de 2020, ainsi qu'un nouveau programme d'exploration, seront menés en début d'année prochaine.