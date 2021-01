Total : nouvelle découverte !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et Apache viennent de réaliser une nouvelle découverte significative d'hydrocarbures sur le puits de Keskesi East-1 dans le Bloc 58, situé au large du Suriname. Celle-ci fait suite aux précédentes découvertes de Maka Central, Sapakara West et Kwaskwasi. Le puits, foré dans une profondeur d'eau d'environ 725 mètres, a rencontré une colonne de 63 mètres nets d'hydrocarbures, dont 58 mètres nets de bonne qualité (huile, huile légère volatile et du gaz) dans des réservoirs campano-maastrichtiens et cinq mètres nets (huile volatile) dans des réservoirs santoniens, pour lesquels des opérations diagraphiques viennent d'être effectuées. Le forage se poursuit aux objectifs néocomiens. Total, avec une participation de 50%, a pris le rôle d'opérateur du Bloc 58 le 1er janvier 2021. Le navire de forage Noble Sam Croft sera démobilisé une fois achevées les opérations sur Keskesi East-1.