Total : Moody's menace !

Crédit photo © Total

(Boursier.com) — Moody's a abaissé la perspective associée à la note crédit long terme 'Aa3' de Total de stable à négative. "La propagation rapide et croissante de l'épidémie de coronavirus, la détérioration les perspectives économiques mondiales, la chute des prix du pétrole et la diminution du prix des actifs créent un choc de crédit grave et étendu dans de nombreux secteurs, régions et marchés. Les effets combinés de ces évolutions sur le crédit sont sans précédent. Le secteur du pétrole et du gaz a été l'un des secteurs la plus touché par le choc étant donné sa sensibilité à la demande et au sentiment des consommateurs... L'action d'aujourd'hui reflète l'impact sur Total de l'ampleur et de la gravité du choc, et de la large détérioration de la qualité du crédit qu'elle a déclenchée", souligne l'agence.

Les perspectives négatives reflètent la probabilité croissante que Total ne puisse ou ne veuille pas maintenir des paramètres de crédit correspondant à une notation 'Aa3', tels qu'un ratio RCF/dette nette durablement supérieur à 30 %. Avant même l'apparition de la pandémie de coronavirus, Moody's rappelle que la notation de Total était positionnée de manière relativement faible dans la catégorie 'Aa3'.