Total : montée en puissance de la production de Iara avec le démarrage du second FPSO

Total : montée en puissance de la production de Iara avec le démarrage du second FPSO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et ses partenaires annoncent le démarrage de la deuxième unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), P-70, du projet Iara (bloc BM-S-11A) situé dans les eaux profondes du bassin pré-salifère de Santos, au large du Brésil.

Avec une capacité de 150.000 barils de pétrole par jour, cette nouvelle unité vient doubler la production de Iara - initiée en novembre 2019 avec le FPSO P-68 sur le champ de Berbigao - et va produire les réserves du champ d'Atapu.

"La montée en puissance de la production de Iara concrétise la stratégie de croissance de Total dans l'offshore profond au Brésil, où le Groupe se concentre sur des projets géants qui permettent de produire des barils de pétrole à un coût compétitif, résilients face à la volatilité du prix du pétrole" a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production chez Total. "La production du Groupe dans ce pays devrait atteindre 150 000 barils de pétrole par jour d'ici 2025, grâce aux développements en cours sur les projets de Iara, Mero et Lapa."

La licence BM-S-11A comprend une partie des champs de Sururu, de Berbigão et Atapu. Dans le cadre de l'Alliance Stratégique signée avec Petrobras, Total a acquis une participation de 22,5 % dans le bloc BM-S-11A le 12 janvier 2018, devenant ainsi partenaire de l'opérateur Petrobras (42,5%), de Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%) et de Petrogal Brasil S.A. (10%).