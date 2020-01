Total : marge de raffinage sous pression

(Boursier.com) — Total a annoncé ses principaux indicateurs du quatrième trimestre 2019, affichant sur la période une marge sur coûts variables, raffinage Europe de 30,2$ par tonne, contre 47,4$ la tonne au troisième trimestre 2019 et 27,6$ pour le deuxième trimestre 2019. Cette marge se situait à 40,8$ la tonne sur le quatrième trimestre 2018. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de Total en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de Total et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés divisée par les quantités raffinées en tonnes. ces données sont issues du reporting de Total et ne sont pas auditées.