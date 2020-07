Total : manque de souffle

Total : manque de souffle









Crédit photo © Total

(Boursier.com) — En séance, l'action Total est bien orientée, gagnant 1,5% à 34,57 euros. Pourtant, le titre n'accompagne pas franchement le mouvement d'optimisme du CAC40 (+2,5% à 5.133 pts).

Le groupe pétrolier a publié ses principaux indicateurs pour le 2e trimestre 2020... Le baril de Brent s'est échangé en moyenne à 29,6 $/b contre 68,9 $/b au 2e trimestre 2019. Le prix moyen de vente liquides s'établit à 23,4 $/b (63,7$ un an plus tôt) alors que le prix moyen de vente gaz de la compagnie est de 2,61 $/Mbtu (3,82 $/Mbtu au 2e trimestre 2020). Le prix moyen de vente du GNL est de 4,4 $/Mbtu au 2e trimestre (5,69$ un an plus tôt).