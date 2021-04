Total : les résultats bondissent avec la hausse des prix du pétrole

Total : les résultats bondissent avec la hausse des prix du pétrole









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bénéficiant du rebond du prix des hydrocarbures et de la forte progression de sa production d'électricité, Total dévoile des comptes trimestriels en forte hausse et nettement supérieurs aux attentes des analystes. Le géant de l'énergie enregistre ainsi un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars (+69%) contre 2,35 Mds$ de consensus. Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs est multiplié par plus de deux à 3,49 Mds$ pour des revenus de 43,74 Mds$. Le cash-flow net atteint 1,39 Md$. La production recule en revanche de 7%, à 2,863 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Avec une hypothèse de prix des hydrocarbures qui se maintiendrait sur l'année au niveau du premier trimestre - soit 60 dollars pour le baril de Brent - et de marge de raffinage européenne à 10-15 dollars la tonne, Total prévoit de générer de l'ordre de 24 milliards de dollars de cash-flow en 2021. La production est attendue stable sur l'année avec la reprise de l'exploitation en Libye. Face aux incertitudes liées à l'environnement, le groupe maintient sa discipline sur les dépenses avec un objectif d'économie des coûts opératoires de 500 M$ et vise des investissements nets compris entre 12 milliards et 13 Mds$, dont la moitié pour le maintien de ses activités et l'autre pour sa croissance.