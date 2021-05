Total : les actionnaires de MGTC décident de suspendre toute distribution aux actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu du contexte au Myanmar, suite à une proposition conjointe de Total et Chevron lors de l'assemblée générale de MGTC (Moattama Gas Transportation Company Limited) du 12 mai dernier, toutes les distributions aux actionnaires de cette société ont été suspendues. La décision de suspension s'applique à compter du 1er avril 2021 et tous les versements de MGTC à ses actionnaires (Total (31,24%), Chevron (28,26%), PTTEP (25,5%) et MOGE (15%)) sont donc suspendus.

Le système de transport de gaz de MGTC achemine le gaz provenant du gisement de Yadana, opéré par Total Exploration & Production Myanmar, jusqu'à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, sur 400 kilomètres. Total continue d'opérer le champ de Yadana de façon responsable, en maintenant la production de gaz dans le cadre des lois en vigueur, afin de ne pas interrompre la fourniture d'électricité indispensable aux populations du Myanmar et de la Thaïlande. Total "condamne la violence et les abus des droits humains intervenant au Myanmar et réaffirme qu'il respectera toute décision qui pourrait être prise par les organisations internationales ou nationales compétentes, y compris les sanctions applicables imposées par les autorités européennes et américaines", conclut le groupe français.