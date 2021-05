Total : la production de polypropylène franchit un cap en Corée du Sud

(Boursier.com) — La Joint-Venture 'Hanwha Total Petrochemical' (HTC), met en service une nouvelle ligne de polypropylène et augmente ainsi de 60% sa capacité de production à 1,1 million de tonnes/an, sur la plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, en Corée du Sud. Simultanément, le démarrage d'un quatrième four propane augmente la capacité d'éthylène de 10% pour atteindre 1,5 million de tonnes/an.

Ces projets ont été menés avec succès, en toute sécurité et en conformité avec les plannings et les budgets prévus. Ils concluent les investissements annoncés en 2017 et 2018, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, pour développer les capacités de production de la plateforme de Daesan. L'ensemble de ces projets permettent de tirer parti du propane, matière première bon marché car disponible en abondance aux Etats-Unis.

La nouvelle ligne de polypropylène, d'une capacité de 400.000 tonnes/an, permettra d'approvisionner le marché coréen, et l'export, la Chine notamment. Elle se positionnera sur des applications durables à haute valeur ajoutée et des marchés de spécialités, comme les tuyaux de chauffage au sol ou l'automobile, en contribuant notamment à l'allègement des véhicules.

HTC a également démarré une nouvelle ligne de polypropylènes compounds2 sur son site de Dongguan dans le sud de la Chine qui permettra de développer, en partenariat avec ses clients, des grades spécifiques contenant du polymère recyclé. HTC participe ainsi à l'ambition de Total de produire 30% de polymères recyclés d'ici à 2030.