(Boursier.com) — Total investit dans deux projets en eaux profondes dans le Golfe du Mexique. Le groupe annonce la prise de décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ d'Anchor, ainsi que le lancement des études d'ingénierie (FEED - Front End Engineering and Design) sur la découverte de North Platte.

Total détient une participation de 37,14% dans le projet d'Anchor, aux côtés de l'opérateur Chevron (62,86%). Le champ d'Anchor sera développé avec 7 puits sous-marins raccordés à une unité de production flottante semi-submersible d'une capacité journalière de 75.000 barils de pétrole brut et de 28 millions de pieds cubes de gaz. Le démarrage de la production est prévu pour 2024.

Anchor sera le premier projet offshore à utiliser les technologies développées par l'industrie ces dernières années pour supporter des hautes pressions de 20.000 livres par pouce carré (20 kpsi). Total détient également des participations conjointes avec Chevron sur plusieurs blocs d'exploration à fort potentiel à proximité d'Anchor. De futures découvertes sur ces blocs pourraient être reliées aux infrastructures d'Anchor

Le champ de North Platte s'étend sur quatre blocs de la zone de Garden Banks, à 275 kilomètres des côtes de la Louisiane, dans environ 1.300 mètres d'eau. Le réservoir est d'une grande qualité, aussi bien en termes de porosité que de perméabilité, et possède une épaisseur de plus de 1.200 mètres par endroits.

Le concept de développement du champ — qui requiert, comme pour Anchor, des technologies qualifiées pour des pressions de 20 kpsi — est basé sur 8 puits et deux centres de forage sous-marins, reliés, via deux boucles de production, à une unité de production flottante (FPU - Floating Production Unit). L'export du pétrole et du gaz se fera par le biais des réseaux sous-marins existants.

Total détient une participation de 60% et le rôle d'opérateur dans le projet de North Platte, aux côtés d'Equinor (40%). La production plateau devrait atteindre 75.000 barils par jour, plus gaz associé. Total détient aussi plusieurs permis d'exploration à fort potentiel au voisinage de North Platte. En cas de découverte, il sera possible de les raccorder au FPU de North Platte