Total : Hélène Moreau-Leroy PDG d'Hutchinson

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hélène Moreau-Leroy, 56 ans, a été nommée Présidente- Directrice Générale d'Hutchinson, succédant à Jacques Maigné à la tête de la filiale chimie de Total. Diplômée de l'INSA de Lyon et titulaire d'un MBA international de l'université de Nouvelle-Angleterre en Australie, Hélène Moreau-Leroy débute sa carrière en tant que responsable de bureau d'étude puis responsable production et achats à l'international au sein des groupes industriels Thomson et Alstom. Elle rejoint en 2003 le Groupe Safran à la direction des achats, puis y intègre la filiale Safran Landing Systems, leader mondial des systèmes d'atterrissage et de freinage pour aéronefs. Elle y occupe successivement les postes de responsable du développement de la supply chain en pays émergents, directrice Business Unit Airbus et Programmes Européens puis directrice des programmes.

A partir de 2013, elle rejoint le comité exécutif de Safran et dirige alors la société Safran Transmission Systems, division spécialisée dans l'étude et la fabrication de transmissions de puissance pour l'industrie aéronautique et spatiale, puis elle prend en 2018 la direction du projet d'intégration de Zodiac Aerospace lors de son rachat par le Groupe.

Hélène Moreau-Leroy est par ailleurs administrateur référent du Conseil d'administration d'Arkema et Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur.