Total Gabon : vif redressement des comptes

(Boursier.com) — Total Gabon publie ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021. Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s'est élevé à 70,8$/b au troisième trimestre 2021, en hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre 2021. Pour les neuf premiers mois de 2021, le prix de vente moyen s'est élevé à 62,6$/b, en forte hausse par rapport aux neuf premiers mois de 2020. La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon s'est élevée au troisième trimestre 2021 à 25 900 barils par jour, en hausse de 15% par rapport au deuxième trimestre 2021. Sur les neuf premiers mois de 2021, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon s'est élevée à 25 100 barils par jour, en baisse de 4% par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 s'est élevé à 241 M$, soit une hausse significative de 40% par rapport au deuxième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 ressort à 552 M$, en nette progression par rapport à celui des neuf premiers mois de 2020, en raison principalement de la hausse des prix entre ces deux périodes.

Le flux de trésorerie d'exploitation du troisième trimestre 2021 s'élève à 61 M$, en hausse de 79% par rapport au deuxième trimestre 2021, en raison principalement de l'augmentation des volumes de brut vendus liée à un programme des enlèvements plus favorable et de la hausse des prix. Sur les neuf premiers mois de 2021, le flux de trésorerie d'exploitation s'établit à 183 M$.

Le résultat net s'établit à 27 M$ au troisième trimestre 2021, plus de deux fois supérieur au deuxième trimestre 2021, grâce à la hausse des prix et un programme d'enlèvement du brut plus favorable. Ce bénéfice net est de 39 M$ pour les neuf premiers mois 2021, contre une perte de 46 M$ pour les neuf premiers mois de 2020.

Les discussions dans le cadre du projet de cession d'actifs annoncé le 30 juillet 2020 se poursuivent entre les parties prenantes. Une étape supplémentaire a été franchie le 11 novembre, avec la signature par Total Gabon, Perenco Oil and Gas Gabon et la République Gabonaise d'un amendement au contrat d'exploitation et de partage de production Hylia II, reflétant le transfert des participations de Total Gabon au profit de Perenco ; cet amendement sera effectif à la date de réalisation de la cession des actifs. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises.

Le 19 octobre, Total Gabon a informé de la situation de sa production actuellement affectée de manière significative par une avarie sur un câble électrique sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue le 18 septembre. Cet incident devrait entraîner un manque à produire estimé à environ 8 000 barils par jour sur le dernier trimestre 2021, soit environ 2 000 barils par jour en moyenne sur l'année 2021.