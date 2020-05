Total Gabon : un dividende de 9,88 euros en vue

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s'est réunie le 29 mai à Libreville, sous la présidence de Nicolas Terraz. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, dont :

- l'approbation des comptes de l'exercice 2019 qui font apparaître un résultat net de 50 M$ selon le référentiel IFRS et de 39 M$ selon le référentiel OHADA ;

- l'approbation de la distribution d'un dividende net d'impôts au titre de l'exercice 2019 de 11$ par action soit 49,5 M$ ;

- la révocation de son mandat d'administrateur de Patrichi Christian Tanasa ;

- la ratification de la cooptation, en qualité d'administrateur, de Nicolas Terraz pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020 ;

- la ratification de la cooptation, en qualité d'administrateur, de Stéphane Bassene pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2019 ;

- la ratification de la cooptation, en qualité d'administrateur, d' Aristide Obiang Megale pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020 ;

- le renouvellement des mandats d'administrateur de la République gabonaise et de Stéphane Bassene, Olivier Jocktane et Emmanuel Chapon pour une durée de 2 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021 ;

- la fixation du plafond de la rémunération globale des commissaires aux comptes pour l'établissement de leurs rapports sur les comptes de l'exercice 2019.

Le résultat détaillé du vote des résolutions sera mis à disposition sur le site internet de la société dans les prochains jours.

Modalités de paiement du dividende

Par ailleurs, le Conseil d'administration a adopté les modalités de paiement du dividende de 11$ par action, identique à l'exercice précédent. Il sera payé en euros à compter du 11 juin pour une contre-valeur de 9,88 euros sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 29 mai (ou sa contre-valeur en Francs CFA) fixé à 1,1136 dollar pour 1 euro.