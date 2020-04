Total Gabon : réduit ses dépenses d'exploitation et investissements, mais maintient son dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total Gabon communique sur les actions mises en oeuvre dans le contexte actuel de pandémie Covid-19 et de forte baisse du prix du pétrole...

Sur le plan sanitaire, dès le début de la pandémie Covid-19, Total Gabon a pris des mesures afin de protéger ses employés et les personnes travaillant sur ses sites. Ces mesures ont été graduellement renforcées en fonction de l'évolution de la situation, des décisions prises par la République Gabonaise et des recommandations d'institutions comme l'Organisation Mondiale de la Santé. Ainsi, pour limiter le risque de contagion, un contrôle d'accès strict à nos sites industriels a été mis en place, les opérations non routinières ont été réduites au minimum et le télétravail a été déployé pour les postes ne nécessitant pas de présence physique dans les bureaux. Face à ces défis, les priorités de Total Gabon restent la santé des personnes travaillant sur ses sites, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la continuité de ses activités , commente le management.

Sur le plan économique, les marchés pétroliers ont été fortement impactés par la baisse de la demande causée par la pandémie Covid-19 et la situation d'excès d'offre. En conséquence, les prix du Brent ont baissé de l'ordre de 50%. Le différentiel du brut de qualité Mandji, vendu par Total Gabon, s'est également dégradé, selon la tendance amorcée fin 2019.

Dans ce contexte, Total Gabon met en oeuvre un plan spécifique d'économies, portant sur une réduction substantielle des dépenses d'exploitation et des investissements. Sur ces bases, Total Gabon rappelle que sa situation financière solide conjuguée à l'absence d'endettement non courant constituent des atouts importants pour faire face à la situation actuelle.

Compte tenu de la trésorerie disponible et des prévisions actuelles pour l'exercice 2020, la société a décidé de maintenir le versement du dividende tel que proposé par le Conseil d'administration du 25 mars 2020.